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Два жителя представят Самарскую область на финальном мероприятии Всероссийского проекта «Флагманы образования»

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Финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 19 по 21 ноября в Москве.

Финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 19 по 21 ноября в Москве. В числе приглашенных – сильнейшие участники индивидуальных треков «Учить и учиться» и «СпортТрек». Самарскую область представят два участника. Их ждет насыщенная образовательная программа, знакомство с ведущими представителями профессионального сообщества и новые возможности для обмена опытом.

На трек «Учить и учиться» поступило более 29 тысяч заявок от старшеклассников, студентов и педагогов. На «СпортТрек» заявки подали более 6 тысяч человек – тренеры, учителя физической культуры, спортсмены и студенты, работающие в сфере физического воспитания детей и молодежи.

На протяжении сезона участники прошли несколько этапов конкурсного отбора. Каждый этап давал возможность проявить себя, показать профессиональный потенциал и готовность применять полученные знания на практике. В итоге путевку на финальное мероприятие получили участники, которые смогли наиболее полно раскрыть свои способности и добиться высоких результатов.

 «За каждым приглашением в Москву стоит большая работа, которую участники проделали на протяжении сезона. Они осваивали новые знания, выполняли практические задания, проверяли свои компетенции и делились профессиональным опытом. Для нас важно, чтобы финал стал возможностью не только подвести итоги этой работы, но и сделать следующий шаг в профессиональном развитии. В Москве участники познакомятся с опытом коллег, встретятся с признанными представителями своих отраслей и обсудят идеи, которые в дальнейшем смогут найти применение в школах и спортивных организациях. Проект объединяет людей, которые каждый день влияют на развитие образования и физического воспитания детей и молодежи, и нам важно поддерживать это профессиональное сообщество», – поделился руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Михайлов.

Самарскую область на финальном мероприятии проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят два человека:

Евгений Ганжов – директор школы футбольного клуба «Акрон», участник направления «СпортТрек»;

Анна Устименко – учитель школы №14 «Центр образования» им. кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань, участник индивидуального трека «Учить и учиться».

Профессиональный путь Евгения Ганжова связан с образованием, развитием человека и спортом: он кандидат исторических наук, его педагогический стаж составляет около 15 лет, а за это время он прошел путь от учителя истории и обществознания до преподавателя вуза, руководителя образовательных программ и директора школы футбольного клуба «Акрон». В профессию он пришел, потому что всегда верил: образование – это возможность повлиять на то, каким человеком станет ребенок, а со временем понял, что хочет не только учить сам, но и создавать среду, в которой могут развиваться другие педагоги и ученики. Важным этапом стало назначение руководителем школы клуба «Акрон», где учатся дети, совмещающие общее образование с серьезной спортивной подготовкой, благодаря чему особенно наглядно видно, насколько тесно связаны учеба, спорт, дисциплина и характер. Одним из самых эмоциональных моментов практики стал первый выпуск школы: вручение аттестатов, награждение медалистов и осознание того, что за каждым результатом стоят усилия ребенка, поддержка семьи и работа педагогов, стали для него подтверждением правильности выбранного пути. Особенно ценно для Евгения видеть, как дети раскрываются в разных направлениях – добиваются успехов в футболе, науке, творчестве и интеллектуальных соревнованиях.

Анна Устименко с детства была связана со школой: по-настоящему ее сердце замирало, когда они с мамой за руку шли в школу, которая в глазах ребенка казалась огромным добрым домом. Выбор профессии не был сложным – перед ее глазами долгие годы был идеальный пример наставника и профессионала своего дела, ее мама, и дочь выбрала ту же дорогу. Филологический факультет Самарского государственного социально-педагогического университета стал для нее местом настоящей трансформации: она участвовала в олимпиадах и конкурсах, а победа в конкурсе языкового творчества «Прибыль слов» укрепила веру в выбранный путь. Получив дипломы бакалавра и магистра, Анна вернулась в родную школу уже в роли учителя русского языка и литературы: обучение детей и доверительный диалог с родителями стали для нее не просто работой, а источником ежедневного вдохновения. Для нее фраза «Я – учитель» никогда не была сухой констатацией профессии, это призвание быть чутким проводником и надежной поддержкой для своих учеников, и она учит детей не только правилам орфографии, но и самому главному закону жизни – всегда оставаться человеком. Сегодня Анна воспитывает не только учеников в классе, но и свою маленькую дочку Софию, и вечернее чтение добрых сказок стало их сокровенным семейным ритуалом.

В первый день финального мероприятия состоится торжественная церемония награждения победителей индивидуальных треков конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение двух дней для конкурсантов подготовлена насыщенная культурная и просветительская программа.

Участники трека «Учить и учиться» отправятся в «Хорошколу» – одну из современных школ Москвы, также их ждут встречи с признанными мастерами в сфере педагогики, удостоенными званий Учитель года, Народный учитель России. В том числе, в Главном корпусе Московского педагогического государственного университета пройдет встреча с Народным учителем России Надеждой Скляровой. Собравшиеся смогут обсудить профессиональный опыт и актуальные вопросы педагогической деятельности. В программе – тренинг по теме публичных выступлений с телеведущим и тренером Константином Буше и серия кратких интервью, где конкурсанты представят свои идеи в экспресс-формате и обсудят их с экспертами.

Участники «СпортТрека» познакомятся со спортивной инфраструктурой столицы и посетят объекты, связанные с подготовкой спортсменов и развитием спорта, встретятся с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, посетят тренинг по публичным выступлениям.

Для всех конкурсантов запланированы экскурсия в Российскую государственную библиотеку и посещение спектакля в Театре Эстрады.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

 

Фото:  , пресс-служба проекта «Флагманы образования» 

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