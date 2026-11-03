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Самарская делегация работает на форуме «Народы России»

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Самарская делегация работает на форуме «Народы России»

Самарская делегация принимает участие в Международной неделе «Народы России», которая стартовала 2 ноября 2026 года в Москве. Мероприятие проводится по указу Президента РФ Владимира Путина и приурочено ко Дню народного единства. Ключевая тема недели - «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности». 2026-й объявлен Годом единства народов России, и неделя «Народы России» стала одним из центральных его событий - она проводится впервые и в дальнейшем будет проходить ежегодно.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева самарскую делегацию возглавила заместитель министра внутренней политики Самарской области Мария Купцова. В состав делегации вошли представители Дома дружбы народов Самарской области, регионального Центра казачества, регионального отделения Ассамблеи народов России, муниципальных образований. Делегация региона стала участницей панельных сессий форума - «Действовать вместе: государство, бизнес и общество во имя единства» и «Актуальные вопросы профилактики экстремизма и терроризма в современных условиях: межнациональный фактор».

Открыло неделю пленарное заседание с участием секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова, заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Модератором дискуссии выступил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

«Мы искренне дорожим нашим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, уделяем приоритетное внимание вопросам сбережения языков, самобытных традиций и обычаев народов, живущих в России. И очень важно, что в этой масштабной созидательной работе активно участвуют ассоциации и общины коренных народов, общественные и волонтёрские организации», - отметил в приветственном адресе к участникам форума Президент России Владимир Путин.

В рамках Международной недели запланировано проведение около 40 панельных сессий, а также пленарные заседания, посвящённые единству народов. Эксперты обсудят реализацию государственной национальной политики, укрепление института семьи и вопросы демографии, историю и образ будущего, продвижение традиционных ценностей на мировой арене как основы равноправного международного сотрудничества.

Сегодня в рамках форума будет дан старт Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», состоится торжественная церемония награждения лауреатов Х Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Ещё в программе недели - кинофорум с кинопоказами, просветительские и выставочные мероприятия, молодёжная повестка, спортивные события и концерты. Российское общество «Знание» проведёт просветительский марафон «Знание.Единство». 7 ноября объявлено Молодёжным днём, организованным Росмолодёжью, который завершится этно-фолк-шоу «Каждый из нас».

«Для Самарской области участие в Международной неделе «Народы России» - это возможность не только представить регион на федеральном уровне, но и сверить подходы к укреплению межнационального согласия с коллегами из других субъектов. В Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, такие площадки особенно важны: здесь рождаются общие решения, которые затем работают на местах. Самарская область - один из самых многонациональных регионов страны, где в мире и согласии живут представители более 120 национальностей. Главный закон страны, Конституция, начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации». Мы хорошо понимаем этот смысл - мы можем говорить на разных языках, по-разному встречать праздники, по-разному молиться, но ценности у нас одни. И это наш общий фундамент - единство», - подчеркнула Мария Купцова.

Фото регионального отделения Ассамблеи народов России.

 

 

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