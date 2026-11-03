Самарский Росреестр – о важности наличия границ у земельных участков

Самарский Росреестр обращает внимание владельцев земельных участков на важность наличия у них границ и межевания. С 1 марта 2025 г. регистрационные действия в отношении участков не могут быть выполнены, если в ЕГРН отсутствует информация о местоположении их границ. Также правообладатели не могут поставить объект капитального строительства на кадастровый учет, осуществить регистрацию прав и провести сделку с объектом, если он расположен на участке без границ.

Собственникам необходимо сопоставлять фактические и реестровые границы. Полное совпадение этих параметров убережет от споров с соседями, обеспечит законность строительства, верный расчет налоговых платежей и безопасность при отчуждении недвижимости.