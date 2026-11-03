В Челно-Вершинском районе успешно ликвидированы два пожара на общей площади 600 квадратных метров

2 ноября в 15:29 в пожарно-спасательный отряд № 42 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в 143-ю пожарно-спасательную часть 42-го Отряда поступило сообщение: на границе сёл Сиделькино и Старое Эштебенькино горит сухая трава. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные части №№ 113 и 143 Отряда, а также добровольная пожарная команда села Старое Эштебенькино. По прибытии было установлено: площадь горения составляет 300 квадратных метров, на тушение поданы 3 ствола «Б», 4 пожарных ранца. Локализация пожара была объявлена в 15:50, полная ликвидация пожара - в 16:46.

В тот же день, в 17:36, на пульт диспетчерской службы Отряда № 42 поступило сообщение: около реки Челнинка в овраге горит сухая трава. На место пожара была направлена 112-я Часть вышеназванного Отряда. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 300 квадратных метров, оперативно на тушение подан ствол «Б». Полная ликвидация пожара объявлена в 19:41.

На пожарах, к счастью, никто не пострадал. Причины пожаров устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"