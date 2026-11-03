Молодых жителей города приглашают вступить в Совет работающей молодёжи

До 13 ноября принимаются заявки в новый состав Совета работающей молодёжи Самарской области. К участию приглашают жителей региона в возрасте до 35 лет, работающих в органах власти, на предприятиях, в НКО, учебных заведениях, сферах ЖКХ, благоустройства, экономики, социальной и молодёжной политики.



Совет помогает молодым специалистам участвовать в обсуждении вопросов, важных для региона: развития транспорта, жилищной инфраструктуры, благоустройства и создания возможностей для общения и профессионального роста.



Кандидатуру может выдвинуть организация, где человек работает или учится. На электронную почту необходимо направить ФИО кандидата, должность и место работы, возраст, стаж, сведения об общественной или проектной деятельности, контактные данные и подтверждение руководителя.



При отборе будут учитывать активность кандидата, его готовность участвовать в работе Совета, а также представительство разных территорий и сфер деятельности.