Минтранс планирует упростить возврат средств за отмененные рейсы

В России могут упростить возврат денег за билеты при отмене авиарейсов. Минтранс обсуждает единый электронный порядок компенсации. Пассажиры смогут возвращать деньги без подачи отдельного заявления, будет достаточно подтвердить отказ от предложенного альтернативного рейса. Минтранс запросил мнение авиакомпаний по предложению депутатов Госдумы, чтобы подготовить общую позицию по инициативе, сообщает телеканал «Известия».

На возврат средств за отмененный рейс предлагают отвести 10 дней. Сейчас единого порядка и срока для всех перевозчиков нет. У некоторых перевозчиков рассмотрение заявки может занимать до 30 дней. Эксперты считают, что общий механизм и единые правила сократят споры между пассажирами и авиакомпаниями.