В Самаре к отоплению подключили 99,9% жилых домов

Тепло уже бесперебойно подается во все школы и больницы города. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Тепло постепенно приходит в детские сады, учреждения культуры, а также в жилые дома», — отметили в мэрии.

Практически полностью закрыт вопрос с социальными учреждениями. Из 227 детских садов батареи работают в 226 зданиях. Среди объектов спорта, культуры и дополнительного образования тепло дали в 287 из 288 помещений. А вот в сфере здравоохранения и вовсе стопроцентный результат: отопление запустили во всех 311 больницах и поликлиниках.

Городские службы продолжают ежедневно следить за подачей тепла. Оставшиеся без отопления объекты планируют подключить в самое ближайшее время, пишет Самара-КП.