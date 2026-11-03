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В Самаре к отоплению подключили 99,9% жилых домов

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В Самаре к отоплению подключили 99,9% жилых домов

Тепло уже бесперебойно подается во все школы и больницы города. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Тепло постепенно приходит в детские сады, учреждения культуры, а также в жилые дома», — отметили в мэрии.

Практически полностью закрыт вопрос с социальными учреждениями. Из 227 детских садов батареи работают в 226 зданиях. Среди объектов спорта, культуры и дополнительного образования тепло дали в 287 из 288 помещений. А вот в сфере здравоохранения и вовсе стопроцентный результат: отопление запустили во всех 311 больницах и поликлиниках.

Городские службы продолжают ежедневно следить за подачей тепла. Оставшиеся без отопления объекты планируют подключить в самое ближайшее время, пишет Самара-КП.

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