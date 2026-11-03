СамГМУ и «ТестГен» разработали тест-системы для ПЦР-диагностики актуальных инфекционных заболеваний 

Команда исследователей Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России совместно с ООО «ТестГен» разработали новые тест-системы для молекулярно-генетической диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Работу вели специалисты Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ и ООО «ТестГен» в рамках деятельности Научно-исследовательского консорциума в сфере медицины. Разработанные тест-системы позволяют проводить быструю диагностику и способны заменить импортные аналоги.

Тест-системы предназначены для использования в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ, лабораториях университетов и научных учреждений. Они позволяют всего за два часа обнаруживать в клинических образцах биоматериала и образцах объектов окружающей среды (больничного окружения) ДНК возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Тест-системы содержат наборы олигонуклеотидов для выявления ДНК Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, метициллин-устойчивых Staphylococcus spp., Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и для выявления ДНК Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae, S. anginosus, S. constellatus, S. gallolyticus. А также набор олигонуклеотидов для выявления генов, кодирующих карбапенемазы — ферменты, расщепляющие антибактериальные препараты из группы карбапенемов (антибиотиков широкого спектра действия).

«Работа ведется в рамках одного из наших стратегических технологических проектов, реализуемых в рамках программы “Приоритет-2030”. Она подтверждает статус СамГМУ как медицинского технологического университета, способного выпускать продукцию, востребованную практическим здравоохранением. Разработанные тест-системы защищены тремя патентами на изобретения, что также подтверждает их значимость и новизну», — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

Директор НОПЦ ГЛТ СамГМУ Артем Лямин отметил, что внедрение в практическую работу современных тест-систем для выявления ключевых маркеров антибиотикорезистентности является одним из наиболее значимых направлений медицинской микробиологии и лабораторной медицины.

«ПЦР тест-система для определения генов карбапенемаз, разработанная в НОПЦ ГЛТ СамГМУ совместно с индустриальным партнером ООО “ТестГен”, позволяет выявлять наиболее значимые маркеры резистентности к карбапенемам у возбудителей различных инфекций. Такие разработки обеспечивают высокий уровень интеграции науки и практики и демонстрируют современные возможности эффективной интеграции вузов и индустрии для решения реальных задач практического здравоохранения», — говорит Артем Лямин.

Фото: пресс-служба СамГМУ