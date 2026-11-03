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Госфонд «Защитники Отечества», ветераны СВО и члены семей героев присоединились к акции «Пирог на четвертое»

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Ветераны специальной военной операции, члены семей участников спецоперации и сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества» приняли участие в акции «Пирог на четвертое», приуроченной ко Дню народного единства – 4 ноября.

Ветераны специальной военной операции, члены семей участников спецоперации и сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества» приняли участие в акции «Пирог на четвертое», приуроченной ко Дню народного единства – 4 ноября.
«Всероссийская акция «Пирог на четвертое» проводится уже второй год в День народного единства. Этот праздник напоминает о наших общих ценностях, многовековой культуре, традициях и любви к Родине, а инициатива – еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Именно из таких простых, искренних встреч и складывается чувство единства и сопричастности», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В рамках акции ветераны СВО, члены их семей, а также сотрудники филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» по всей стране провели совместные мероприятия, на которых поделились секретами приготовления национальных блюд и семейными рецептами, продегустировали пироги, которые приготовили во время мастер-классов.
Кроме того, участники акции «Пирог на четвертое» провели флешмоб – разместили свои фото и видео с мероприятий на ресурсах региональных филиалов в интернете с хештегами #ПирогНаЧетвертое и #ЗащитникиОтечества, а также с номером региона.
В преддверии Дня народного единства Самарская область превратилась в огромную сцену: творческие коллективы из муниципальных районов, представляющие разные народности, подготовили яркую программу. Гости праздника отведали ароматные пироги и прикоснулись к живым традициям народов губернии.
Так, Тамара Львова, мама участника СВО из Шигонского района, рассказала, как угощала гостей традиционным чувашским пирогом. Она руководит Домом культуры в селе Байдеряково Шигонского района Самарской области, организует культурно-массовые мероприятия с участием членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО, ведёт патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения. Тамара Львова участвовала во Всероссийском фестивале Приволжского федерального округа «Женское сердце России». Отдельное направление её деятельности – увековечение памяти. В своих проектах она сохраняет память о сыне, героически погибшем 1 июня 2022 года. Её работа сочетает культурную традицию, гражданскую ответственность и личную память.
В продолжение темы сохранения культурной преемственности и гражданской ответственности следует отметить подготовку к акции «Пирог на четвертое» от семьи Андреевых из Исаклинского района и их близких. Семья Андреевых представляет пятое поколение, непрерывно проживающее на родной земле, которая по праву является местом силы их рода. Согласно подробному рецепту, которым поделились в Усадьбе Андреевых, хлебную закваску ставили на шишках хмеля с добавлением веточки тысячелистника, а тесто замешивали по бабушкиному рецепту, передающемуся из поколения в поколение; затем пирог украшали узорами из раскатанных шариков и отправляли в русскую печь с крестным знамением и хорошим настроением. Сын Иван Андреев – ветеран СВО – остаётся надёжной опорой для близких: он заботится о семье и приезжает к родным. Иван рассказал о том, как создавалась русская печь. Именно она в Усадьбе Андреевых рассматривается не только как хозяйственный объект, но и как элемент культурной преемственности: в ней по семейному рецепту выпекают пироги, что символически связывает поколения и подтверждает бережное отношение семьи к традициям.
В 2025 году участниками акции стали тысячи россиян из разных уголков страны, а проект стал победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета в номинации «Социальная интернет-акция». Организатором выступает сообщество выпускников федеральной образовательной программы «Мастерская новых медиа».

 

Фото:   Государственный фонд «Защитники Отечества

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