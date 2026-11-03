В Самаре наградили лауреатов проекта «Золотая книга»

В колонном зале Самарского театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялась торжественная церемония награждения лауреатов проекта «Золотая книга. Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры».

В 2026 году проекту исполняется 21 год. За это время он стал доброй региональной традицией, объединившей талантливую молодёжь, педагогов и учреждения культуры Самарской области. За каждой страницей «Золотой книги» — история становления, упорного труда, творческого поиска и значимых достижений.

Лауреатов поздравила министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева, она подчеркнула, что поддержка одаренных детей и молодежи – одно из важных направлений работы правительства Самарской области.

«По поручению губернатора реализуется программа «Культурные люди». По всему региону открываются культурные кластеры, где молодежь может творчески реализовываться, осваивать современные технологии и воплощать собственные идеи. Мы продолжаем оснащать музыкальными инструментами и современным оборудованием наши образовательные организации в сфере культуры. Для нас важно отметить талантливых ребят, которые учатся и работают на благо региона, развивая культуру и искусство. Я желаю им не останавливаться на достигнутых результатах, постоянно совершенствоваться, ставить перед собой самые смелые творческие задачи и идти к намеченной цели. Самарская область вами гордится и всегда будет вашей главной творческой опорой», — отметила Екатерина Андреевна.

За время существования проекта на страницах «Золотой книги» появились 159 имён талантливых представителей творческой молодёжи региона. Два тома издания переданы на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, став частью истории культурной жизни региона.

В 2026 году на участие в проекте поступило 28 портфолио из Самары, Тольятти и Чапаевска, а также муниципального района Красноярский. По итогам отбора в «Золотой книге» появились новые имена: Виолетта Зотова, Есения Белова, Захар Звонарёв, Григорий Зотеев, Кристина Зубкова, Валентина Которова, Егор Миронюк, Полина Петрова, Александр Шмойлов и Владимир Родин.

Для лауреатов включение в издание — особенное событие, которое становится не только признанием уже достигнутых результатов, но и важной ступенью на творческом пути.

Своими впечатлениями поделилась лауреат проекта Есения Белова: «Когда я была на младших курсах, я всегда смотрела «Золотую книгу», мне всегда было интересно, что нужно сделать, чтобы стать одним из них. И, конечно, для меня это очень удивительно, что сейчас, в этом году, награждают меня».

Поздравляем лауреатов с заслуженным признанием! Желаем вдохновения, неиссякаемой энергии, смелых творческих идей, ярких выступлений и новых профессиональных высот.

Фото: минкульт СО