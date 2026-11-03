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Делегаты от Самарской области примут участие в марафоне Знание.Единство в Москве

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Делегаты от Самарской области примут участие в марафоне Знание.Единство в Москве

6 ноября в Национальном центре «Россия» Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон Знание.Единство — центральное событие просветительской программы Международной недели «Народы России». Около 1 200 молодых людей встретятся с государственными и общественными деятелями, Героями России, учеными и иностранными экспертами, чтобы поговорить об общей памяти о Победе, служении Отечеству, научных прорывах страны и роли России в многополярном мире.

Самарскую область на марафоне представят Председатель Самарского «Союза Молодежи» Анастасия Четверушкина и лидер Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.

Международная неделя «Народы России» пройдет со 2 по 8 ноября в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 382 от 1 июня 2026 г., объявленного Годом единства народов России. Марафон организует Российское общество «Знание» при поддержке аппарата Совета Безопасности Российской Федерации и Минобрнауки России. Его участниками станут студенты вузов и колледжей — представители разных народов России, участники и ветераны СВО и члены их семей, участники молодежных, просветительских и патриотических проектов, представители образовательного и культурного сообщества, многонациональные семьи.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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