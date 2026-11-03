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Как Кадровый центр «Работа России» помогает в трудоустройстве

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Кадровый центр «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский помог Александру Козлову из Самары найти работу по душе.

Кадровый центр «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский помог Александру Козлову из Самары найти работу по душе. В мае 2026 года он обратился в центр сразу после увольнения с предыдущего места. Подача заявления заняла считанные минуты: понадобился минимальный пакет документов, а всю рутину взяла на себя цифровая платформа «Работа России».
Александр по специальности слесарь-инструментальщик. Он работал кладовщиком, затем устроился оператором станков с программным управлением и понял, что это его призвание. С предыдущей работы ушел ради профессионального роста и работы с лучшими экспертами индустрии. Его проводником в новую профессиональную реальность стала карьерный консультант Елена. Всего за семь дней Александр нашел подходящий вариант - предприятие ООО «ТД Спецсплав».
«Из документов с собой были паспорт и СНИЛС. Пришел в Кадровый центр за помощью в трудоустройстве. Оператор подсказал, как через Госуслуги все оформить. Все довольно быстро. Благодарен Кадровому центру за столь быстрое нахождение вакансии по специальности», - рассказал Александр Козлов.
Уже 26 мая он вышел на первую смену. ООО «ТД Спецсплав» занимается производством заготовок для машиностроительных заводов. Стажировка прошла успешно, аттестация сдана на отлично, и спустя месяц приставка «стажер» к должности исчезла.
«Александр быстро втянулся в работу, все новое схватывает на лету. В коллективе сразу завоевал авторитет и уважение. Нам всегда нужны люди с холодной головой и золотыми руками. Козлов - именно такой», - отметил директор ООО «ТД Спецсплав» Сергей Василенко.
Для предприятия сотрудничество с Кадровым центром стало решением вопроса подбора людей для трудоустройства.
«ООО «ТД Спецсплав» - наш активный партнер. Предприятие участвует в наших мероприятиях - открытых отборах, ярмарках вакансий, специалисты центра оперативно подбирают им сотрудников», - рассказала ведущий специалист Кадрового центра «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский Юлия Былинкина.
Она также отметила, что портал «Работа России» дает работодателям важные инструменты кадровой работы.
«Портал позволяет работодателям своевременно получать актуальную информацию о мерах государственной поддержки. Отмечу, что регистрация и работа на платформе не несут для работодателя дополнительных материальных затрат, потому что все услуги предоставляются бесплатно», - добавила Юлия Былинкина.
Если возникают вопросы по работе на портале, можно проконсультироваться по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области – 8 (800) 302-15-44.

 

Фото:   минтруда СО

Теги: Самара

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