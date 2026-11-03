Спортсмены региона стали призерами «Кубка оружейников»

В Ижевске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок оружейников» среди спортсменов от 12 лет до 21 года. Турнир собрал 550 участников из 25 регионов страны.

Спортсмены Самарской области стали призерами соревнований.

Василиса Шашкова, Вячеслав Ганчурин, Варвара Новикова, Вероника Ганчурина (все - СШОР №8 «Союз» г.о. Тольятти)

Полина Афанасьева, Максим Онуфриенко (СШОР №8 «Союз» г.о. Тольятти), Валерия Маслобойникова, Арсений Куликов (СШ №7 г.о. Самара), Варвара Юдаева («Экология детства» г.о. Самара)

Руслан Фазлыев, Евгения Фомичева, Данис Каримов, Ольга Чернякина (СШОР №8 «Союз» г.о. Тольятти), Яна Еремина (СШ №7 г.о. Самара), Борис Геранин («Экология детства» г.о. Самара)

В общекомандном зачете сборная Самарской области заняла второе место.

Фото: минспорта СО