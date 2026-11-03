Спортсмены региона стали призерами «Кубка оружейников»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области подвели итоги сезона Всероссийской акции «Вода России». Сезон длился с апреля по октябрь в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Больше 10 тысяч жителей региона вышли на уборку берегов рек и озер от мусора
В понедельник, 2 ноября 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года и продлили льготную программу для участников СВО
Оглашены победители X Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Церемония состоялась в рамках Международной недели «Народы России».
Фотограф из Самары Артур Емельянов победил в  Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Полицейскими разыскивается без вести пропавший мужчина, 1945 года рождения, который 2 ноября ушел на прогулку из дома, расположенного на ул. Первомайской, и до сих пор его местонахождение неизвестно.  
Полицейские разыскивают 81-летнего жителя Отрадного
В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню народного единства.
В Самаре определили сильнейших в «Шахматной партии Единства»
С 2 по 4 ноября в Нижнем Новгороде проходит V Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».
В Нижнем Новгороде стартовал юбилейный форум «ГосСтарт»: 1000 молодых управленцев со всей России
Температура воздуха 4 ноября в Самаре ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
4 ноября в регионе дождь, до   +12°С
4 ноября в Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому», посвящённая культурному и обрядовому наследию народов Поволжья.
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
0.41
EUR 90.46
0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсмены региона стали призерами «Кубка оружейников»

235
В Ижевске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок оружейников» среди спортсменов от 12 лет до 21 года.

В Ижевске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок оружейников» среди спортсменов от 12 лет до 21 года. Турнир собрал 550 участников из 25 регионов страны.

Спортсмены Самарской области стали призерами соревнований.

Василиса Шашкова, Вячеслав Ганчурин, Варвара Новикова, Вероника Ганчурина (все - СШОР №8 «Союз» г.о. Тольятти)

Полина Афанасьева, Максим Онуфриенко (СШОР №8 «Союз» г.о. Тольятти), Валерия Маслобойникова, Арсений Куликов (СШ №7 г.о. Самара), Варвара Юдаева («Экология детства» г.о. Самара)

Руслан Фазлыев, Евгения Фомичева, Данис Каримов, Ольга Чернякина (СШОР №8 «Союз» г.о. Тольятти), Яна Еремина (СШ №7 г.о. Самара), Борис Геранин («Экология детства» г.о. Самара)

В общекомандном зачете сборная Самарской области заняла второе место.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В понедельник, 2 ноября 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.
03 ноября 2026, 18:14
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года и продлили льготную программу для участников СВО
В понедельник, 2 ноября 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель... Политика
33
Оглашены победители X Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Церемония состоялась в рамках Международной недели «Народы России».
03 ноября 2026, 17:50
Фотограф из Самары Артур Емельянов победил в  Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Оглашены победители X Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Церемония состоялась в рамках Международной недели «Народы России». Общество
141
В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню народного единства.
03 ноября 2026, 17:26
В Самаре определили сильнейших в «Шахматной партии Единства»
В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню народного единства. Политика
145
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
288
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
313
В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий.
2 ноября 2026  19:17
В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий
591
Только за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 212 вражеских БПЛА. Из них 46 сбиты в Самарской области.
2 ноября 2026  18:48
Только за минувшую ночь над территорией региона было перехвачено и уничтожено 46 вражеских БПЛА
617
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.
2 ноября 2026  18:20
На совещании с губернатором Вячеславом Федорищевым обсудили строительство и ввод соцобъектов
586
Весь список