Жители губернии стали победителями и призерами чемпионата «Абилимпикс»

В этом году в чемпионате приняли участие 900 человек со всей страны, в том числе 14 – из Самарской области.

По итогам золото в компетенции «Кузовной ремонт» получил Виталий Маркелов, студент Тольяттинского политехнического колледжа.

Серебряным призёром в компетенции «Клининг» среди юниоров стал Ренат Барков из самарской школы-интерната №4.

Бронзовые медали получили:

• в компетенции «Кузовной ремонт» среди юниоров - Дамир Васильев из школы №3 г.о. Тольятти;

• в компетенции «Столярное дело» среди юниоров - Матвей Кирдянов из школы-интерната №5 г.о. Тольятти;

• в компетенции «Сварочные технологии» - Тимофей Ламин, студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина;

• в компетенции «Клининг» - Руслан Вадченко, студент Технологического колледжа имени Н.Д. Кузнецова.

Поздравляем победителей и призёров, благодарим их наставников и всех, кто помогал участникам готовиться к чемпионату! Гордимся нашей командой!

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения РФ. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Фото: Министерство образования Самарской области