Скульптура слонихи со слоненком в Чапаевске заняла свое историческое место

В Чапаевск благодаря нацпроекту вернулись легендарные слоны

В Чапаевске в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновляется территория у ДК им. Горького. Проект ее благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Подрядчик закончил работы. Дворец им.Горького является объектом культурного наследия регионального значения. И архитекторы со строителями сделали все возможное, чтобы территория соответствовала историческому статусу здания, но в тоже время имела вполне современный вид.

На территории выложена круглая площадь из плитки перед ДК, где можно проводить различные мероприятия. Рядом установлена сцена, амфитеатр и крутящиеся кресла для зрителей. Аллея от центрального круга ведет к Стеле в память погибших в Великой Отечественной войне. На другой аллее вдоль разбиты клумбы, по обе стороны которых установлены скамейки и урны. В стороне у сцены установлено кафе. Вся территория освещена в вечернее время.

Скульптура слонихи со слоненком заняла свое историческое место. Она всегда была одной из заметных достопримечательностей еще советского города Чапаевск. Скульптуру установили в 1950-х годах.

Сейчас вновь как прежде фигуры слонихи со слоненком привлекают жителей и гостей города. В социальных сетях стали появляться фотографии, сообщает пресс-служба минэнерго и ЖКХ СО.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области