В поселке Усть-Кинельский на ул. Шоссейной столкнулись автобус и легковой автомобиль

Сотрудники полиции работали в поселке Усть-Кинельский на месте ДТП с участием общественного автотранспорта.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 3 ноября в 11:20 25-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Vesta, двигалась около д. 7А по ул. Шоссейной п. Усть-Кинельский. В пути следования, при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автобусом Hyundai County, под управлением 62-летнего мужчины. Находившемуся в автобусе пассажиру – 22-летнему мужчине - на месте была оказана разовая медицинская помощь, пассажир LADA Vesta – 25-летняя женщина – доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, сообщает пресс=служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области