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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В поселке Усть-Кинельский на ул. Шоссейной столкнулись автобус и легковой автомобиль

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Сотрудники полиции работали в поселке Усть-Кинельский на месте ДТП с участием общественного автотранспорта.

Сотрудники полиции работали в поселке Усть-Кинельский на месте ДТП с участием общественного автотранспорта.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 3 ноября в 11:20 25-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Vesta, двигалась около д. 7А по ул. Шоссейной п. Усть-Кинельский. В пути следования, при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автобусом Hyundai County, под управлением 62-летнего мужчины. Находившемуся в автобусе пассажиру – 22-летнему мужчине - на месте была оказана разовая медицинская помощь, пассажир LADA Vesta – 25-летняя женщина – доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, сообщает пресс=служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

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