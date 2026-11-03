В Ставропольском районе водитель отечественного автомобиля погиб в ДТП при столкновении с автокраном

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 3 ноября в 7:22 водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигался на 10 км + 850 м автодороги «Тольятти – Хрящевка». В пути следования, в направлении с. Выселки, в условиях плохой видимости из-за густого тумана, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с автокраном под управлением 42-летнего водителя. Оба транспортных средства съехали в кювет.

Пострадавший водитель LADA Priora скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.