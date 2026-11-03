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До 30 ноября идёт приём заявок на первый Всероссийский конкурс-премию "Безграничные возможности"

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До 30 ноября идёт приём заявок на первый Всероссийский конкурс-премию "Безграничные возможности"

До 30 ноября 2026 года идёт приём заявок на первый Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на признание личных достижений людей с инвалидностью, а также выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды. Организатором выступает Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Министерства труда и социальной защиты РФ.

Конкурс проводится по двум трекам. Трек «Люди без границ» предназначен для людей с инвалидностью старше 18 лет, готовых поделиться личными историями достижений в самых разных сферах - от семьи и карьеры до учёбы и путешествий. Трек «Норма жизни» открыт для команд, организаций, образовательных учреждений, общественных объединений и региональных команд, реализующих проекты и практики, которые расширяют возможности людей с инвалидностью. Всего предусмотрено 12 номинаций.

Участие является добровольным и бесплатным. Заявки могут содержать текстовое описание истории или проекта, а также фото- и видеоматериалы. Конкурс проходит в два этапа: региональный отбор (до декабря 2026 года) и федеральная экспертная оценка (январь - апрель 2027 года). Финал и церемония награждения победителей состоятся в апреле 2027 года.

«Конкурс «Безграничные возможности» - это не просто премия. Это возможность для каждого человека с инвалидностью рассказать свою историю, показать, что сила духа и настойчивость важнее любых обстоятельств. А для организаций и команд - это шанс представить проекты, которые делают наш мир доступнее и добрее. Я призываю всех, кто знает такие примеры - среди себя, своих близких, коллег или друзей, - не оставаться в стороне. Расскажите о своих достижениях или поддержите тех, кто своими делами доказывает: возможности действительно безграничны, когда есть сила жить», - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку можно на сайте безграничные-возможности.рф/.

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