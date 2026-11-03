Роспотребнадзор предупредил об опасности циркулирующего штамма свиного гриппа

Циркулирующий в России штамм свиного гриппа опасен, так как этот вариант не присутствовал в предыдущие годы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она рассказала, что из 5% всех вирусов, которые регистрирует Роспотребнадзор, — это вирусы гриппа А(Н1N1), то есть свиной грипп.

«И это подтверждает наш прогноз, что грипп будет. Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах», — сказала Попова.

В связи с этим глава ведомства добавила, что гражданам стоит вакцинироваться.