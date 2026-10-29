В Самарской больнице им. Семашко развивается реабилитация пациентов после инсульта

В стационарном отделении медицинской реабилитации Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко продолжается развитие помощи пациентам с поражениями центральной и периферической нервной систем, а также костно-мышечной системы. Работа проводится благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Отделение работает с 2023 года, ежегодно курс восстановительного лечения здесь проходят около 1800 пациентов. Более 80% из них - люди с грубыми двигательными нарушениями, которые до поступления не могли самостоятельно передвигаться.

В 2024 году оснащение отделения началось за счёт средств регионального бюджета, затем продолжилось в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Сначала оборудование поступило в отделение для пациентов с поражением центральной нервной системы, а в конце прошлого и в текущем году - для пациентов с заболеваниями периферической нервной системы и костно-мышечной системы.

В 2026 году отделение дооснащено высокотехнологичным оборудованием для механотерапии и физиотерапии. Среди новых аппаратов - роботизированный комплекс «Орторент-кисть» для восстановления мелкой моторики и профилактики контрактур, эллиптический тренажёр для кардиореспираторной тренировки без ударной нагрузки на суставы, аппарат глубокой осцилляции и модульная система, объединяющая электро-, лазерную, магнито- и ультразвуковую терапию.

«Комплексный подход и современное оборудование позволяют добиваться реальных результатов. Более 50% пациентов выписываются со снижением балла по шкале реабилитационной маршрутизации — те, кто не мог ходить, начинают передвигаться самостоятельно или с помощью технических средств. Пациенты, поступившие в тяжёлом состоянии, могут сами сидеть и принимать пищу. Практически у всех отмечается положительная динамика», — отметила заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации Юлия Минина.

Курс реабилитации в среднем длится 14 дней, для пациентов с выраженными двигательными нарушениями - до 20 дней. Занятия проводят мультидисциплинарные команды, в состав которых входят врач физической и реабилитационной медицины, логопед, психолог, физиотерапевт, врач и инструкторы лечебной физкультуры, медицинские сёстры.

Фото: минздрав СО