«Пространство смыслов и возможностей»: к концу года в регионе будут работать шесть мини-кластеров

В области создают пространства, где молодёжь может раскрыть талант, освоить современные технологии и воплотить собственные идеи. Уже открылись четыре креативных кластера, а до конца 2026 года появятся ещё два — в Сызранском и Ставропольском районах.

На базе Шенталинского районного Дома культуры работает «Мастерская», где можно освоить различные ремёсла, создавать изделия из глины, дерева, бересты и кожи, а также представлять свои работы на выставках. Пространство дополняет современный концертный зал с LED-экраном.

Недавно здесь прошёл мастер-класс по созданию подстаканников в технике алмазной мозаики. Это занятие помогает отвлечься от повседневной суеты, замедлиться и сосредоточиться на творчестве. Под тихий стук страз и в приятной атмосфере общения участники шаг за шагом создавали собственные маленькие шедевры.

В Обшаровском сельском Доме культуры «Кристалл» работает кластер «Энергия», объединивший музыкальную и танцевальную зоны, творческую мастерскую и пространство для общения. Здесь можно репетировать, записывать музыку, участвовать в мастер-классах, снимать видео и реализовывать совместные проекты.

В Жигулёвске, в Многофункциональном культурном центре, действует молодёжное пространство «Сфера». Площадка предназначена для проведения мастер-классов, квизов, квестов, творческих встреч и кинопросмотров, а также для музыкальных занятий.

До конца года в межпоселенческом культурно-досуговом центре Сызранского района откроется «КреативЛаб» с контент-студией для записи подкастов, интервью и видеороликов. А в Доме культуры села Пискалы Ставропольского района появится мини-кластер «ПискалыКрафт» — ремесленная мастерская, в которой традиционные народные промыслы будут сочетаться с современными технологиями, включая 3D-печать и цифровой дизайн.

Новые кластеры станут площадками для творчества, обучения и общения. Здесь молодые жители региона смогут находить единомышленников, осваивать новые навыки и воплощать свои идеи в жизнь.

Напомним, что новые пространства создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Фото: минкульт СО