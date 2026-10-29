Самарская сеть пекарен «Бико» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»

Самарская сеть пекарен «Бико» начала внедрение бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания работает на самарском рынке более 20 лет, а ее продукция реализуется через 52 торговые точки города. Под этим брендом выпускают хлеб, кондитерские изделия и кулинарию.



«В Самарской области 237 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Таким образом, компании без капитальных затрат укрепляют позиции на рынке. Мы продолжаем вовлекать новые предприятия из разных отраслей», - подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Гурков.



В настоящее время в рамках реализации проекта сотрудники «Бико» проходят обучение методикам бережливого производства. Коллектив компании знакомится с основами бережливого производства, картированием процессов, системой 5С, производственным анализом и стандартизированной. После завершения обучения рабочая группа вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) приступит к диагностике процессов производства на предприятии.



Внедрение бережливого производства позволяет устранить лишние действия, ожидания и перемещения, благодаря чему, то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время. В результате компании без капитальных затрат повышают выработку на сотрудника, сокращают время производственных процессов и запасы незавершенного производства, укрепляя свои позиции на рынке.



Отметим, что в 2026 году ряд предприятий региона уже завершили пилотные проекты и показали конкретные результаты. Например, «Самарское Объединение Керамики» (Самара), один из лидеров по производству керамогранита в России на пилотном потоке «Производство крупноформатной плитки», увеличил выработку на 25%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 191 млн рублей дополнительной выручки.



Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика» направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счет внедрения бережливых технологий, устранения потерь и оптимизации процессов.



Участие в проекте бесплатное. Узнать подробности и подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф .

Фото: пресс-служба администрации Самары