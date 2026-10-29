В Самаре продолжается капремонт многоквартирных домов - объектов культурного наследия

27 октября первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с руководителем службы заказчика НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Михаилом Власкиным провел рабочий объезд по вопросам капремонта многоквартирных домов в Самарском районе и проверил исполнение поручений, данных главой города.



«Самарский район стратегически важен для Самары, здесь сосредоточено самое большое количество многоквартирных домов — объектов культурного наследия. Наша задача — продлить жизнь архитектурного наследия Самары и позволить людям жить с комфортом. Каждый этап контролирует специальная комиссия — нам важно качество. Ремонтные работы в таких домах продолжительны по времени и зачастую требуют индивидуальных технических решений. Несмотря на сложность работ в историческом центре, все выявленные проблемы решаются под контролем администрации города», – подчеркнул первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Как отметил Михаил Малыхин, администрация города Самары совместно с Минэнерго, ЖКХ Самарской области и Фондом капремонта Самарской области проанализировала причины задержки определения подрядчиков на капремонт многоквартирных домов — объектов культурного наследия. Фонд капремонта взял на контроль каждый дом, жители которого обратились к главе Самары Ивану Носкову на расширенном приеме граждан в августе.



Текущий ремонт кровли с устранением протечки выполнен на доме № 58 по улице Ленинградской. В свою очередь, со стороны Фонда капитального ремонта Самарской области запущена процедура торгов с целью выбора организации, которая проведет ремонт крыши на этом доме. На здании № 67 по улице Венцека уже в этом году начнется капитальный ремонт кровли, договор с подрядной организацией заключен. Также специалисты ПАО «Т плюс» устранили утечку на сетях теплоснабжения дома. В ходе встреч жителям пояснили, как составить и передать протоколы общего собрания собственников в управляющую организацию для выполнения ремонта подъездов и сохранения уникальной внутренней лепнины в рамках текущего ремонта.



«Выстроена четкая рабочая схема совместной работы с администрацией города и активными жителями таких домов. Подрядные организации, осуществляющие работы, проходят строгий отбор с проверкой лицензий на выполнение ремонтов объектов культурного наследия. В случае с историческими домами нет простых задач, каждый объект уникален и требует ответственного подхода и грамотных технических решений», – отметил руководитель службы заказчика регионального Фонда капитального ремонта Михаил Власкин.



За время действия региональной программы в Самаре ремонт уже выполнен на 288 жилых домах со статусом объектов культурного наследия, там выполнено 524 вида работ. Сейчас капитальный ремонт ведется на 36 самарских зданиях со статусом ОКН.

Фото: пресс-служба администрации Самары