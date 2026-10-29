Школьники из Самарской области - призеры международной олимпиады по ИИ и машинному обучению

FAIO (Fizmat AI Olympiad) – это международная командная олимпиада по искусственному интеллекту для школьников, основанная Республиканской физико-математической школой (Алматы, Казахстан). В отборочном онлайн-туре принимали участие около 1500 человек из 28 стран мира.

В очном финале олимпиады в Казахстане участвовали 49 команд школьников из 15 стран. Россию представили обучающиеся Самарского регионального центра для одаренных детей Илья Сотников и Иван Терновский. В рамках состязаний участники решали задачи на стыке машинного обучения, математики и программирования. Задачи составили практикующие ML-инженеры и исследователи из индустрии ИИ.

В результате самарская команда заняла 3 место.

«IT-технологии, искусственный интеллект сегодня стремительно развиваются, и очень важно, чтобы подрастающее поколение получало необходимые знания и навыки в этой сфере. Горжусь тем, что школьники нашего региона на международном уровне демонстрируют успехи в изучении ИИ, и благодарю их наставников», - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

С января 2027 года в Самарской области как и во всей России стартует новый курс внеурочных занятий «Искусственный интеллект и информационная безопасность», в рамках которого школьники будут изучать вопросы информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству, а также риски и опасности, связанные с современной информационной средой. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: «Искусственный интеллект, по оценкам большинства экспертов, способен в корне поменять и технологический уклад, и сам образ жизни людей во всем мире. Он сулит человечеству огромные преимущества. Важно, чтобы наши дети были к этому готовы».

В региональном министерстве образования добавили, что апробация курса начнется в школах региона в ноябре. «Вести занятия будут педагоги, прошедшие повышение квалификации», - уточнил Виктор Акопьян.

Фото: министерство образования Самарской области