"Бесконечный круиз" приостановили из-за высоких цен на топливо

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey остановил непрерывное кругосветное путешествие из-за подорожания топлива, передает агентство Bloomberg, сообщает РИА Новости.

"Сотни пассажиров были шокированы распоряжением о высадке на берег в Сиануквиле, где судно застряло, поскольку не может позволить себе топливо, стоимость которого, как заявляет компания Villa Vie Residences, выросла в четыре раза с начала войны с Ираном", — говорится в публикации.

Как заявил агентству основатель компании Микаэль Петтерсон, на тот момент на борту находились около 200 человек. Villa Vie Residences обещает покрыть их расходы на временное проживание и транспорт, но не на выезд из Камбоджи.

Непрерывное кругосветное путешествие лайнера Villa Vie Odyssey продолжалось больше двух лет — с 3 октября 2024 года.

Операция США и Израиля против Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира серьезно выросли цены на горючее.

Фото: magnific.com