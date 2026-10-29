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Четыре самарские компании вошли в ТОП-100 Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

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Церемония награждения финалистов II Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела» состоялась 28 октября на площадке форума «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге.

Церемония награждения финалистов II Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела» состоялась 28 октября на площадке форума «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге. Сразу четыре компании из Самарской области вошли в ТОП-100 лучших малых и средних предприятий страны. 
«По количеству заявок на участие в «Индексе дела» наш регион был в числе самых активных субъектов страны. Это говорит о высокой предпринимательской активности, о стремлении представителей регионального бизнес-сообщества улучшать качество товаров и услуг, готовности конкурировать на федеральном уровне», — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Сразу в трех номинациях: «ТОП-100», «Ответственный бизнес» и «Креативный бизнес» победителем стала компания «СамАрс». Предприятие более 13 лет развивает производство биологически активных добавок, витаминов, спортивного и функционального питания, а также фармацевтических капсул. 
«Войти в ТОП-100 бизнеса России — для нас огромная честь и признание работы всей нашей команды. Победа в номинации «Креативный бизнес» подтверждает, что нам удалось совместить современное производство с креативными индустриями. Мы предложили новый подход к корпоративным подаркам, и эта идея уже нашла отклик у людей. «Ответственный бизнес» — это про наши ценности. Мы системно поддерживаем детский и взрослый спорт, крупные спортивные мероприятия, оказываем гуманитарную помощь участникам СВО, — отметил Юрий Кузнецов, основатель ООО «СамАрс». — Эта победа доказывает, что бизнес Самарской области может быть не только технологичным и конкурентоспособным на федеральном уровне, но и креативным, социально ответственным и по-настоящему полезным обществу. Именно такой бизнес мы и стремимся создавать».
В номинации «ТОП-100» также отмечена индивидуальный предприниматель Татьяна Смирнова, основатель и руководитель Правового агентства «РЕФАБУЛА». Компания с 2018 года оказывает юридическую помощь малому, среднему и крупному бизнесу.
«Каждый день мы помогаем предпринимателям выстраивать надежный и юридически защищенный бизнес и знаем, какую ценность для компании имеет объективный взгляд со стороны. Именно поэтому мы решили пройти такую оценку сами — чтобы сравнить свои результаты с лучшими практиками МСП и убедиться, что развитие агентства отвечает федеральному уровню, — прокомментировала Татьяна Смирнова. — Клиент, доверяющий нам правовую защиту своего бизнеса, должен быть уверен в профессионализме команды, и лидерство в рейтинге дает доверителям и партнерам понятный и объективный ориентир. Особенно ценно, что результат получен в условиях серьезной конкуренции с тысячами компаний из разных регионов России. Кроме того, участие в рейтинге позволило нам провести дополнительную диагностику, выявить точки роста и сформулировать новые задачи, к реализации которых команда уже приступила».
Еще два представителя регионального бизнеса вошли в список ста лучших компаний страны — ИП Чичкова Алена Николаевна⁠, ИП Кузина Наталья Андреевна. Включение компаний Самарской области во Всероссийский рейтинг подтверждает устойчивость и потенциал регионального бизнеса.
В прошлом году в «ТОП-100» лучших малых и средних предприятий страны вошла одна компания из Самарской области. Ещё 9 представителей регионального бизнеса были отмечены в «ТОП-350» и в специальных номинациях.
Всероссийский рейтинг «Индекс дела» — это новый инструмент поддержки представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых, впервые запущенный в 2024 году. Участие в проекте позволяет получить комплексную оценку деятельности, определить сильные стороны и увидеть направления для дальнейшего развития бизнеса.
В 2026 году оценка проводится по шести направлениям: рост, продажи, узнаваемость, будущее, корпоративная социальная ответственность и креативность. При формировании рейтинга используются данные ФНС, Росстата и Социального фонда России, а также информация, предоставленная участниками.

 

Фото: Минэкономразвития России

Теги: Самара

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