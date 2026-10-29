В губернии прошли съемки туристического шоу для федерального канала

Туристическую привлекательность Самарской области представят в телевизионном шоу «Чем заняться в выходные?», которое выйдет на телеканале СТС и платформе Wink.

В каждом выпуске телепрограммы две пары пробуют разные форматы досуга в разных регионах России. Они отправляются в короткие поездки или открывают для себя необычные занятия в родном городе: от экстремальных развлечений до семейных приключений и новых хобби.

Проект показывает, что качественный отдых доступен каждому. Зрители получают готовые маршруты на выходные и видят, как привычные направления раскрываются с неожиданной стороны, без сложной логистики и больших затрат.

Самарскую область посетила семья известного российского актера и телеведущего Александра Головина («Ералаш», «Елки», «Кадетство» и др.). Вместе с супругой Александрой они провели в Самарской области три дня. За это время ведущие полетали на гидроплане над Самарой, побывали в Этнопарке дружбы народов, где готовили осетинские пироги, а также попробовали раков в местной раковарне, приняли участие в гонках на «Жигулях» в Тольятти и многое другое.

«В Самарской области я не в первый раз, очень люблю пейзажи региона. А еще Самара - одно из первых мест, где я попробовал раков! В этот раз мне удалось увидеть город с высоты птичьего полёта - мы полетали на гидроплане. А еще здесь живут очень гостеприимные люди!», — рассказал Александр Головин.

«Жители Самары и Тольятти - очень открытые, улыбчивые. Я сама родом из Сибири, там не хватает солнечного света и люди более суровые. А здесь живут люди, согретые теплом и солнцем, - добавила Александра Головина. - Конечно, в режиме съемочного процесса сложно насладиться видами, красотой. Нам бы очень хотелось приехать в Самарскую область туристами и остаться здесь на несколько дней, погулять и все посмотреть».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области