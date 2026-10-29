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Жители Новокуйбышевска приняли участие в донорской акции

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26 и 28 октября в Новокуйбышевской центральной городской больнице и во Дворце культуры прошли выездные дни донора.

26 и 28 октября в Новокуйбышевской центральной городской больнице и во Дворце культуры прошли выездные дни донора.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, глава г.о. Новокуйбышевска Виктория Каткова, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова и жители города, трудовые коллективы предприятий, организаций.

Андрей Орлов лично ознакомился с работой выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови. Особое внимание в ходе визита было уделено организации процесса регистрации доноров и забора крови в выездных условиях.

«Важно, что у людей появляется реальный шанс помочь, не меняя привычный уклад жизни и график. За каждой донацией стоят спасённые жизни, здоровье пациентов и стабильная работа медицинских организаций области. Донорство — это личный вклад в общее дело, вклад, который невозможно переоценить. Наша задача — сделать этот вклад максимально простым, безопасным и надёжным. Мы продолжаем развивать Службу крови Самарской области: расширяем географию выездных акций, совершенствуем организацию донаций и создаём комфортные условия для доноров», – подчеркнул руководитель ведомства.

День донора в Новокуйбышевске проходит ежемесячно, и каждый раз находит большой отклик в сердцах горожан. Ежемесячный формат позволяет выстроить устойчивую систему пополнения запасов донорской крови, необходимую для оказания своевременной медицинской помощи.

«Такие акции формируют культуру ответственного донорства, и для Службы крови это надежный пул доноров, регулярно пополняющий запасы банка крови» - отметила директор станции переливания крови Елена Кудинова.

В итоге более 200 жителей Новокуйбышевска пополнили запасы банка крови Самарской области почти на 90 литров.

«Донорство - это очень важное и благородное дело. Новокуйбышевцы не остаются в стороне от чужой беды и с каждым годом всё активнее откликаются на такие акции. В нашем городе живёт много почётных доноров, и это наша общая гордость» - подчеркнула Виктория Каткова.

Также напоминаем, что стать донором можно в любой будний день без предварительной записи. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: www.donorsamara.ru.

Адреса приема доноров:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. Прием пн.- пт. с 8:00 до 13:00
г. Тольятти, Московский пр, 19. Прием пн.- чт. с 7:30 до 12:30, пт. с 7:30 до 11:30
г. Сызрань, ул. Солнечная, 40. Прием пн.- пт. с 8:00 до 13:00.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Жители Новокуйбышевска приняли участие в донорской акции
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