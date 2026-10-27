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Самарская стоматологическая поликлиника №1 отметила 95-летие

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В Самарском государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1. Учреждение основано 26 октября 1931 года.

В Самарском государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1. Учреждение основано 26 октября 1931 года.

Стоматологическая помощь жителям города Самара оказывается в семи лечебно-профилактических отделениях. Специалисты используют уникальные методики профилактики и лечения, которые позволяют сохранять здоровье полости рта, в том числе с использованием высокотехнологичного оборудования. Важно, что в поликлинике созданы комфортные, доступные условия для всех категорий граждан, включая маломобильных пациентов.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны учреждения, представители органов власти, коллеги и партнеры поликлиники.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил коллектив больницы с юбилеем:

«Почти целый век вы стоите на страже стоматологического здоровья юных жителей. История учреждения неразрывно связана с развитием всей стоматологической службы Самарской области. Сегодня это современное многопрофильное учреждение, в котором трудятся более 140 врачей и свыше 80 специалистов среднего звена — настоящих профессионалов своего дела, среди которых кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей и первой квалификационных категорий. Ваш коллектив бережно хранит и приумножает лучшие традиции отечественной стоматологии, осваивает новейшие технологии диагностики и лечения, внедряет цифровые методы рентгенодиагностики, современные подходы к лечению и профилактике заболеваний полости рта».

Руководитель ведомства отметил значительный вклад учреждения в подготовку медицинских кадров.

«На вашей базе проходят практику и обучение студенты и ординаторы медицинских вузов. Во многом благодаря вашей просветительской и научной работе Самарская область занимает достойные позиции в развитии стоматологии Поволжья», - подчеркнул Андрей Орлов.

За хороший, добросовестный и многолетний труд сотрудникам больницы были вручены Почетные грамоты министерства здравоохранения Российской Федерации и Самарской области, а также Благодарности министра здравоохранения Российской Федерации и Самарской области.

«Дорогие друзья! За каждым достижением поликлиники стоит труд людей — врачей, медицинских сестёр, зубных техников, административного персонала. От всей души благодарю вас за самоотверженность, верность профессии, тепло и внимание к пациентам. Особые слова признательности — ветеранам, чьими руками создавалась история учреждения и чей опыт сегодня служит надёжной опорой для молодого поколения. Желаю коллективу поликлиники крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, благополучия, а учреждению — дальнейшего развития и процветания. Пусть и впредь ваша работа приносит людям здоровье, улыбки и уверенность в завтрашнем дне!», - поздравил коллег министр.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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