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Карантин по бешенству отменили в Новокуйбышевске спустя три месяца

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Карантин по бешенству отменили в Новокуйбышевске спустя три месяца

Ограничения по бешенству животных в Новокуйбышевске сняли с 22 октября 2026 года после трех месяцев действия. Соответствующий указ подписал губернатор Самарской области.

Очаг инфекции зафиксировали в июле в частном секторе в районе улицы Ульяновской. Карантин ввели с 24 июля 2026 года.

На период действия ограничений в неблагополучном пункте запрещалось проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки животных. Также действовал запрет на охоту и перемещение восприимчивых к инфекции зверей, пишет Самарская газета. 

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