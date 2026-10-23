Забег «В беге мы едины» завершит легкоатлетический сезон в Самаре

4 ноября на лыжной базе «Чайка» пройдёт юбилейный, десятый полумарафон «В беге мы едины», посвящённый Дню народного единства. Старт — в 09:00.

Участников ждут дистанции на любой уровень подготовки:

Полумарафон — 21,1 км, забеги на 5 и 10 км

Забеги на 1 и 2,5 км, эстафета 4 × 1 км

Детские дистанции 300 и 600 м для участников от 1 года до 10 лет

Инклюзивный забег на 600 м

Северная ходьба на 2,5 и 10 км

Выдача стартовых пакетов:

2 ноября — с 15:00 до 21:00

3 ноября — с 11:00 до 20:00

Место выдачи — ТЦ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81Б, 1-й этаж). Иногородние участники смогут получить пакеты 4 ноября с 08:00 в пресс-центре лыжной базы «Чайка».