В Тольятти перед судом предстанет мать, задолжавшая ребенку более 1,5 млн рублей

Прокуратура Центрального района города Тольятти утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда).

Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году решением суда на женщину возложена обязанность выплачивать алименты в пользу сына 2019 года рождения. Однако родитель свои обязанности не исполняла. Задолженность по уплате средств на содержание несовершеннолетнего составила более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тольятти для рассмотрения по существу.