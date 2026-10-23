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В регионе прошли съемки послевоенной драмы с Елизаветой Боярской в главной роли

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В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Не оступись, доченька!». Создателем картины выступил известный петербургский режиссер Владислав Фурманов .

В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Не оступись, доченька!». Создателем картины выступил известный петербургский режиссер Владислав Фурманов («Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Семейный дом»).

«В своей картине мы исследуем тему любви, переживаний, страсти главной героини на фоне страшных событий, - рассказал о работе над фильмом Владислав Фурманов. - И нам было очень приятно, что нас настолько тепло и радушно встретили в регионе, здесь люди с открытой душой любят кино. Самарская область заинтересована, чтобы на ее территории происходили съемки, нам оказывали всю необходимую помощь в организации. В массовых сценах у нас снимались профессиональные актеры! И вообще было все по-настоящему: салют настоящий, корабль настоящий, Волга настоящая. Спасибо огромное руководству Самарской области, города Самары. Мы вместе сделали это!».

Главную героиню Анну в фильме исполнила актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская. В главных ролях также снялись известные российские актеры Павел Деревянко, Евгений Ткачук, Даяна Гудз и др.

Сценарий картины написал драматург Александр Миндадзе. В основу киноистории лег одноименный рассказ писателя Александра Файна «Не оступись, доченька». Фильм охватит события двух периодов жизни героев, которые случились в 1943 и 1965 годах.

«Когда я прочитала сценарий Александра Миндадзе, была в абсолютном восторге: так уже не пишут, так не мыслят, так не чувствуют. И не в том смысле, что это устарело, просто мы отвыкли от такого. Эта история гораздо тоньше и поэтичнее. И не было ни секунды сомнений, что очень хочется примерить на себя эту очень сложную и пронзительную роль, - поделилась своими впечатлениями Елизавета Боярская. - Сам по себе сценарий очень самодостаточен, и теперь нам всем важно перенести эту поэзию в кадр. Это задача и оператора, и режиссера, и, конечно, нас, артистов. Мы потихоньку нащупываем этот киноязык и получаем от этого колоссальное удовольствие».

Картина описывает тяжелую судьбу заключенной, у которой завязываются отношения с начальником лагеря. Уже после освобождения Анна пытается жить полноценной жизнью со своей семьей, не давая отголоскам тяжелого прошлого помешать ей в этом.

«Это события, которые невозможно выкинуть из памяти. Тут же вспоминаются разговоры с нашими бабушками, дедушками. Кто-то из них дошел до конца войны, кто-то был в плену, кто-то был в лагере, кто-то был репрессирован. И мало кто любил об этом говорить, это очень больная тема, которую нам сложно понять. И вот Анна как раз такая героиня, которая безумно хочет быть счастливой, жить полноценной жизнью, но это ей очень непросто дается», - подчеркнула Елизавета Боярская.

Съемки фильма проходили на теплоходе «Дмитрий Пожарский», в акватории Самары и Тольятти. Помощь в организации съемок оказывал региональный Центр кинопроизводства.

«Мы помогли команде проекта найти подходящий для съемок теплоход, подобрать актеров массовки, 100 человек групповки - людей, у которых есть свои слова и задача в кадре. Нам во всем помогали сотрудники администраций Самары и Тольятти, сотрудники региональных управлений силовых структур, МЧС России. Например, спасатели дежурили на площадке во время съемки сложной сцены в воде. Мы им очень благодарны за содействие. Уверен, что снятые в Самарской области сцены будут заметной частью этой сильной киноистории», - перечислил генеральный директор АНО «Центр кинопроизводства Самарской области» Марк Буров.

После съемочных дней в Самарской области команда проекта продолжила съемку картины в Санкт-Петербурге, где специально для нее были построены декорации. Съемка зимних сцен фильма пройдет в январе, в Ленинградской области.

«Я считаю, что в российском кинематографе много фильмов, которые рассказывают о войне, но мало картин рассказывают о жизни после, как люди живут, о чем они думают, как проходят их вечера. Мне кажется, наше кино очень важное, и оно понравится зрителям», - отметила Даяна Гудз. 

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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