Спортсмены региона - призеры первенства России по гонкам дронов

В Москве завершилось первенство России по гонкам дронов среди юниоров и юниорок в возрасте от 10 до 17 лет. За звание сильнейших боролись 80 спортсменов из 23 регионов.
Соревнования проводились в классах гоночных дронов 75, 200 и 330 мм в личном и командном зачетах отдельно у юниоров и юниорок.
Поздравляем с завоеванием призовых мест спортсменов из Самарской области!
Класс 75 мм:
Личный зачет
Арсений Воронин - бронза
Класс 200 мм:
Личный зачет
Арсений Воронин Командный зачет - серебро
Николай Шатохин / Арсений Воронин - серебро
Дмитрий Светлов / Константин Топоров - бронза
Класс 330 мм:
Личный зачет
Николай Шатохин Командный зачет - серебро
Николай Шатохин / Арсений Воронин - серебро
Фото: минспорта СО