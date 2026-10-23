Спортсмены региона - призеры первенства России по гонкам дронов

В Москве завершилось первенство России по гонкам дронов среди юниоров и юниорок в возрасте от 10 до 17 лет. За звание сильнейших боролись 80 спортсменов из 23 регионов.

Соревнования проводились в классах гоночных дронов 75, 200 и 330 мм в личном и командном зачетах отдельно у юниоров и юниорок.

Поздравляем с завоеванием призовых мест спортсменов из Самарской области!

Класс 75 мм:

Личный зачет

Арсений Воронин - бронза

Класс 200 мм:

Личный зачет

Арсений Воронин Командный зачет - серебро

Николай Шатохин / Арсений Воронин - серебро

Дмитрий Светлов / Константин Топоров - бронза

Класс 330 мм:

Личный зачет

Николай Шатохин Командный зачет - серебро

Николай Шатохин / Арсений Воронин - серебро

Фото: минспорта СО