В СОУНБ расскажут про неомавританскую архитектуру и «стиль синагог»

28 октября в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится арт-лекция «Неомавританский стиль в архитектуре Самары». Известный журналист и градозащитник Армен Арутюнов расскажет о многообразии самарских построек в «стиле синагог» и раскроет их судьбу.

Неомавританскую архитектуру в Европе долгое время действительно сравнивали с синагогами. Молельные дома строили в восточном духе как напоминание о «золотом веке» евреев в средневековой Испании. Не стала исключением и Самарская синагога – один из самых ярких памятников архитектуры губернского города. При этом мавританский стиль использовали также в строительстве зданий различного назначения.

«В начале ХХ века элементы мавританского архитектурного стиля стали маркером состоятельности, прогрессивности и хорошего вкуса самарского купечества. Подковообразные и стрельчатые арки, сталактитовые карнизы, геометрические орнаменты, многоцветная облицовка – все эти мавританские элементы использовались в строительстве доходных домов, особняков, загородных дач и усадьб», – рассказывает Армен Арутюнов, историк архитектуры и автор многочисленных материалов, посвященных самарскому культурному наследию.

Арт-лекция проводится в рамках Плана культурных мероприятий, посвящённых восстановлению Самарской хоральной синагоги, и приурочена к Году единства народов России.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

28 октября 2026 года в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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