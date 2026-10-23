Аэропорт Самары переходит на зимнее расписание

Как в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба самарского аэропорта, «Курумоч» (управляется УК «Аэропорты Регионов») переходит на осенне-зимнее расписание. Всего рейсы запланированы по 39 направлениям, из них 20 международных. Из Самары полеты будут выполнять 25 авиакомпаний.

По-прежнему в три аэропорта московского авиаузла будет совершаться до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. В Санкт-Петербург запланированы до 5 рейсов в день. Также в зимнем расписании сохранятся рейсы в Сочи - до 2 в день.

Международные полеты будут представлены рейсами на курорты Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда, Шри-Ланки и Вьетнама, а также в страны ближнего зарубежья, пишет СитиТрафик.