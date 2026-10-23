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В Самаре пройдет Кубок митрополита по дзюдо

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25 октября в «МТЛ Арене» состоятся ежегодные областные соревнования по дзюдо «Кубок митрополита самарского и новокуйбышевского» среди мальчиков и девочек до 11 лет.  

25 октября в «МТЛ Арене» состоятся ежегодные областные соревнования по дзюдо «Кубок митрополита самарского и новокуйбышевского» среди мальчиков и девочек до 11 лет.  

Соревнования проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве Самарской и Сызранской епархии и Федерации дзюдо Самарской области в целях консолидации самарского общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, вовлечения в спорт детей и молодежи для укрепления безопасности и стабильности общества.  

Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 11 лет (2016-2017 годов рождения) в весовых категориях: юноши: 26 кг, 29 кг, 31 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг; девушки: 24 кг, 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 52+ кг.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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