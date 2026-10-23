Мессенджер МАХ становится «единым окном» для общения жителей по вопросам ЖКХ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В школе № 46 имени прокурора Куйбышевской области Н.А. Баженова в Самаре состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Александром Сетейкиным.
Актер Александр Сетейкин научил школьников Самары читать по-настоящему
Температура воздуха 24 октября в Самаре ночью 0, +2°С, днем +11, +13°С.
24 октября в регионе без осадков, до +15°С
В России укрепляют базу для технологического суверенитета в медицине. Для этого по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» объединяют возможности науки, образования и промышленности.
В России укрепляют базу для создания современных лекарств, разработки и развития методов лечения
22 октября 2026 года в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора, который собрал технологических предпринимателей, представителей образовательных учреждений региона и целого ряда институтов развития.
В «Жигулёвской долине» состоялся День инноватора
В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» близится к завершению ремонт моста через реку Сок на 5-м километре трассы «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
На мосту через реку Сок завершена укладка верхнего слоя асфальта
На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте с 19 по 23 октября 2026 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Транспортные полицейские Сызрани подвели итоги мероприятия «Должник»
В ходе рейдовых мероприятий на перегоне между станциями Сызрань-город и Кашпир транспортные полицейские обнаружили троих подростков, бесцельно прогуливающихся по железнодорожным путям.
Сызранские транспортные полицейские привлекли к административной ответственности родителей
«Т Плюс» поздравила теплоэнергетический факультет (ТЭФ) Самарского государственного технического университета с 70-летием. В качестве подарка к юбилею энергетики вручили факультету сертификат на создание лекционной аудитории.
«Т Плюс» вручила сертификат на создание лекционной аудитории теплоэнергетическому факультету СамГТУ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
-0.84
EUR 91.14
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мессенджер МАХ становится «единым окном» для общения жителей по вопросам ЖКХ

243
Информационные каналы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в национальном мессенджере «Макс» созданы в рамках масштабной цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства в России для повышения прозрачности и оперативности взаимодействия

Информационные каналы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в национальном мессенджере «Макс» созданы в рамках масштабной цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства в России для повышения прозрачности и оперативности взаимодействия с жителями.
Они позволяют напрямую и своевременно доводить до потребителей важную информацию о работе коммунальной инфраструктуры (вода, тепло, электросети, газ).  
Основные функции информационных каналов:
Информирование о плановых работах. Организации публикуют сведения о сроках и характере ремонтных или профилактических работ, которые могут повлиять на предоставление коммунальных услуг. 
Уведомление об аварийных ситуациях.  Информационные каналы дают возможность оперативно сообщать потребителям о возникших неполадках и ориентировочном времени их устранения.  
Сообщение об изменениях в тарифах. Жители сразу узнают о корректировках стоимости услуг.  
Повышение прозрачности работы организаций. Жители получают доступ к официальной и проверенной информации о деятельности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 
Таким образом, с помощью официальных информационных каналов и созданных домовых чатов жители получают быстрый доступ к актуальной информации, возможность оперативно решать проблемы и участвовать в управлении домом.  
           Главная задача — обеспечить присутствие всех управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в мессенджере и подключение всех многоквартирных домов к официальным домовым чатам, а также обеспечить максимальное присутствие и активность жителей в домовых чатах и информационных каналах.
Для этого ведется работа по расширению функционала национального мессенджера и созданию удобных сервисов или чат-ботов для улучшения взаимодействия организаций и жителей.  Платформа «Макс» задумана как многофункциональная экосистема. В будущем планируется глубокая интеграция с финансовыми инструментами, например, оплата услуг ЖКХ прямо в чате, а также с другими государственными сервисами.
Важно отметить, что использование мессенджера «Макс» является дополнительным, а не единственным способом связи. Закон сохраняет за гражданами право обращаться в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации через личный прием, телефонные звонки или письменные заявления.
Наиболее популярными и востребованными у жителей нашего региона являются информационные каналы крупных организаций: «Т Плюс», «РКС – Самара», «Самараэнерго», АО «Экология» Самара.
https://max.ru/id6315376946_biz4
https://max.ru/id6315222985_biz
https://max.ru/id6316289125_gos
https://max.ru/join/eUFrXdBB8OkhhyQWFjJ12YfDU2rg6GWP4IdAxOU0v_4
Как подписаться: откройте мессенджер MAX, в поиске введите название интересующей организации, нажмите «Подписаться» и настройте уровень уведомлений.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
269
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
348
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
455
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
726
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
588
Весь список