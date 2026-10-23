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"РКС -Самара" проведут ремонтно-профилактические работы 29 октября

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Адреса возможных отключений воды в Самаре 29 октября.

"РКС -Самара" предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения . Адреса возможных отключений воды.

29 октября

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм и пожарного гидранта с 10:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Партизанская, 176, 176а, 180, 182, 186, 192; ул. Аэродромная, 79, 81, 83, 85, 67. 89. 91. 93. 97. 101.

По адресу ул. Партизанская, 192 будет установлен бойлер.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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