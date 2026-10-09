Долг самарцев за воду превысил 1,6 млрд рублей

По состоянию на начало октября 2026 года общая сумма долга самарцев перед «РКС-Самара» за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,6 млрд рублей! Должниками являются более 28 тысяч собственников квартир и частных домов.

«РКС-Самара» напоминают: оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца. Квитанции за сентябрь уже размещены в личном кабинете https://lk.roscomsys.ru, где их можно быстро и без комиссии оплатить.

Своевременная оплата коммунальных услуг согласно жилищному законодательству – обязанность каждого потребителя. В случае дальнейшего игнорирования обязательств по оплате, «РКС-Самара» будут вынуждены применить законные меры воздействия, включая введение ограничений на пользование канализационной системой.

Предприятие заинтересовано в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в офисы «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.

Призываем всех, кто испытывает трудности с оплатой, не откладывать обращение — мы готовы помочь найти решение. Это позволит погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.

Без комиссии услуги водоснабжения и водоотведения можно оплатить:

- через Личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login;

- через операциониста в отделениях Почты России;

- в СберБанк Онлайн;

- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» благодарит жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения!

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»