Московские магазины музыкальных инструментов отказались продавать гитары певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) после его эпатажного номера на юбилейном концерте в Кремле. Журналисты заметили необычные объявления в магазинах столицы.

В одном из магазинов на музыкальных инструментах разместили табличку с надписью: «Шаману не продаем!». Об этом сообщает Абзац.

Поводом для бойкота стал эпизод выступления 22 ноября в Государственном Кремлевском дворце. Во время концерта артист опустился на колени перед гитаристом и попытался лизнуть его инструмент. Позже SHAMAN объяснил, что этот жест был частью шоу и сравнил его с выходками известных рок-исполнителей, пишет Ура.ру.