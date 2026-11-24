Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Гладков выступил с инициативой о закрытии Грушинского фестиваля и замене его новым проектом.

По оценке композитора, знаковое для Самарской области мероприятие утратило первоначальный смысл достаточно давно. Музыкант предложил законсервировать бренд и создать новую историю под иным названием.

Григорий Васильевич отметил, что фестиваль начинался как праздник авторской песни с девизом «Сверим наши струны».

Участники приезжали с Камчатки, Сахалина и других регионов страны вместе с детьми и палатками. Со временем мероприятие трансформировалось в массовое гулянье с разнообразной музыкальной программой, что вызывает сожаление у маэстро.

Композитор убежден, что авторская песня разделилась на два направления: романтиков в провинции и монетизаторов в столице, пишет МК в Самаре. По его мнению, главная ценность жанра заключается в сохранении богатства русского языка. Гитара выступает лишь вспомогательным инструментом для передачи смысла поэтических произведений.

Грушинский фестиваль проводится с 1968 года на поляне у Мастрюковских озер и назван в честь Валерия Грушина. Студент погиб в 1967 году при спасении детей на воде. Мероприятие входит в число крупнейших фестивалей авторской песни в Российской Федерации.

В 2024 году фестиваль отменили из-за требований безопасности. В 2025 году на Мастрюковских озерах прошел фестиваль бардовской песни под другим названием с иным организатором. В 2026 году традиционное мероприятие вновь не проводится из-за сохраняющихся рисков, включая угрозу атак беспилотных летательных аппаратов.

Бард обратился к властям и жителям региона с призывом не проводить мероприятие под историческим названием. По его мнению, необходимо уважать память человека, спасшего детей ценой собственной жизни. Гладков выразил уверенность, что в Самаре обязательно появятся новые качественные фестивали авторской песни, рассказал 63.ру.