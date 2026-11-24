Правительство в ходе обсуждения законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» видит целесообразным ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами. Об этом “Ъ” рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы, и подтвердил еще один собеседник в видеоигровой отрасли. По данным последнего, правительство предлагает обязать создателей и распространителей видеоигр соблюдать обязанности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете.

Речь идет о регистрации проекта в соответствующем реестре Роскомнадзора, хранении данных на территории РФ, а также внедрении СОРМ.

Кроме того, обсуждается обязательная регистрация проектов в реестре организаторов распространения информации, что подразумевает хранение данных на территории России. Представители видеоигровой отрасли отмечают необходимость «равноприменимости» таких требований между российскими и иностранными разработчиками. Их также беспокоит возможный рост затрат.

«Механизм прокатных удостоверений для видеоигр не подходит. Игра — это сервис, который меняется каждый день: сезоны, дополнения, контент, создаваемый игроками. Удостоверение, выданное в день релиза, через месяц описывает уже другую игру»,— объясняет глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. «Кроме того, экспертиза каждой версии каждой игры — это очередь, сроки и стоимость, которые ударят и по нашим собственным разработчикам, а не по тем, кого хотят ограничить»,— считает он.

В случае введения прокатных удостоверений важно будет обеспечить равноприменимость такого требования между российскими и иностранными разработчиками игр, добавляет источник в одной из крупнейших ИТ-компаний: «Получение же прокатных удостоверений иностранными лицами из недружественных стран пока трудно представить на практике».

Это же применимо и к ОРИ, отмечает он, ведь уже сейчас по закону эти требования могут быть предъявлены и к видеоигре. В РВИ также напоминают, что «игры с открытым чатом и сегодня формально подпадают под требования к организаторам распространения информации, нового закона для этого не нужно. Прецедент уже есть — PUBG Mobile в 2023 году стала первой игрой, включенной в реестр. Проблема не в норме, а в том, как ее будут применять»,— говорит Василий Овчинников. В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) отказались от комментариев.