При получении нового внутрироссийского паспорта после достижения возраста 20 или 45 лет не нужно менять загранпаспорт, если данные гражданина не претерпели изменения. Об этом 24 ноября сообщили в МВД России.

«При замене внутрироссийского паспорта по достижению возраста 20 или 45 лет производить замену имеющегося заграничного паспорта не требуется, если не изменились персональные данные владельца», — рассказали в пресс-службе ведомства «РИА Новости».

Обновить документ необходимо после повреждения или загрязнения страниц, а также при обнаружении ошибок или опечаток. Паспорт следует поменять, если в нем отсутствует свободное место для проставления виз и штампов. В МВД рекомендуют подать заявление на получение загранпаспорта не менее чем за полгода до окончания срока действия старого документа.

Если ребенок выезжает за границу в сопровождении одного из законных представителей — родителя, усыновителя, опекуна или попечителя — оформлять дополнительное разрешение на поездку не требуется, пояснили 7 ноября в Общественной палате РФ. Уточняется, что требование останется в силе и после 1 января 2027 года, когда детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей и для каждого несовершеннолетнего потребуется отдельный документ.