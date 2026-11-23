Министерство просвещения РФ закрепило минимальные проходные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные высшие учебные заведения на 2027/28 учебный год. Соответствующая информация следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Известия".

Согласно проекту приказа, минимальный порог по информатике составит 45 баллов, а по русскому языку и обществознанию — 42 балла. По математике, физике, литературе и географии абитуриентам потребуется набрать минимум 40 баллов, по биологии и химии — 39 баллов, по истории — 38 баллов, а по иностранному языку — 35 баллов.