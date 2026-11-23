Это крупнейшая площадка для обмена передовым опытом развития городов и регионов и укрепления связей между представителями региональных и муниципальных органов управления. Форум собрал более 1000 представителей муниципального сообщества из 46 стран.

В составе делегации Самарской области — главы муниципальных образований региона, имеющих опыт развития международных партнерских отношений и реализации совместных мероприятий в рамках побратимского сотрудничества.

Организатор форума — Фонд Росконгресс, соорганизатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Мероприятие проходит при поддержке Правительства РФ.

На торжественном открытии почетные гости затронули вопросы развития местного самоуправления, взаимодействия органов власти и роли муниципалитетов в решении актуальных задач страны.

— Нас объединяет одна главная задача — сделать жизнь граждан наших стран комфортнее, безопаснее и современнее. Муниципальная дипломатия должна способствовать достижению этой цели, — подчеркнул Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.

— Ключевая задача — не просто зафиксировать договоренности, а перейти к совместным проектам. Именно в этом переходе — от диалога к действию, от обмена опытом к сотворчеству — муниципальная дипломатия становится реальным драйвером устойчивого развития территорий, – отметила Ирина Гусева, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель ВАРМСУ.

В рамках деловой программы делегация Самарской области представит региональный опыт привлечения инвестиций, реконструкции объектов культурного наследия и цифровизации муниципального управления.

Фото: Самарская область