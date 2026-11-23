С понедельника, 23 ноября, исторический центр Самары стал платным для автостоянки: заработал первый этап системы «Парковка63» — 28 парковочных зон на 2 000 машиномест в периметре улиц Максима Горького, Молодогвардейской и Волжского проспекта. Система работает в режиме опытной эксплуатации: оборудование протестировано, льготные категории вносят в базу через МФЦ (оформлено уже 140 разрешений), а до конца года планируют оборудовать ещё около 2 100 мест. Разбираем всё, что нужно знать водителю: границы зон, тарифы, абонементы, льготы и штрафы. Данные — на 23 ноября 2026 года.

Где находятся платные зоны

Первый этап — исторический центр города:

Периметр : от Волжского проспекта и улицы Максима Горького до Молодогвардейской;

: от Волжского проспекта и улицы Максима Горького до Молодогвардейской; 28 парковочных зон на 2 000 мест ; до конца 2026 года — расширение до ~4 100 машиномест;

; до конца 2026 года — расширение до ~4 100 машиномест; места обозначены синей разметкой , номер зоны указан на щите под знаком парковки; зоны отражены в Яндекс Картах и 2ГИС;

, номер зоны указан на щите под знаком парковки; зоны отражены в Яндекс Картах и 2ГИС; самая большая зона — 176 мест на Молодогвардейской (от Венцека до Льва Толстого), самая маленькая — 2 места на улице Фрунзе (от Вилоновской до Шостаковича) .

В список первого этапа входят также улицы Льва Толстого и Чкаловский спуск; полный перечень адресов — в постановлении администрации Самары и на сайте parkovka63.ru.

Сколько стоит: тарифы и расписание

Параметр Значение Тариф 95 ₽ за час Первые 15 минут бесплатно Будни 8:00–20:00 платно Будни 20:00–8:00, выходные и праздники бесплатно Абонемент на 30 дней 17 100 ₽ Абонемент на год 124 830 ₽

Плата взимается только по будням с 8:00 до 20:00: ночью, в выходные и нерабочие праздничные дни стоянка бесплатна для всех — в том числе поэтому центр остаётся доступным для жителей близлежащих домов, которые возвращаются вечером. Тариф и суммы абонементов утверждены постановлением администрации по областной методике расчёта; изначально обсуждали 85 ₽, итоговая цифра — 95 ₽.

Абонемент — выгодно при ежедневной езде: разовая парковка в течение рабочего дня (8 часов) обойдётся в 760 ₽, то есть абонемент на месяц окупается уже при парковке трижды в неделю на полный день. При коротких визитах (час-два в день) выгоднее разовые платежи.

Как платить: шесть способов

Разовую парковку можно оплатить:

в личном кабинете на parkovka63.ru ;

; через приложение RuParking (App Store, RuStore, Google Play);

(App Store, RuStore, Google Play); через приложение 2ГИС ;

; по SMS на номер 7878 (способ указан в паблике дептранса; на официальном сайте его пока нет — если не сработает, пользуйтесь приложениями);

(способ указан в паблике дептранса; на официальном сайте его пока нет — если не сработает, пользуйтесь приложениями); через терминалы Сбербанка ;

; через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Абонементы оформляются в личном кабинете на сайте, в приложении RuParking и через Сбербанк Онлайн.

Важно про порядок оплаты — режим предоплаты:

Оплату нужно внести в течение первых 15 минут стоянки (они бесплатны — это время на оплату); Когда оплаченное время закончилось, у вас есть 10 минут, чтобы либо покинуть зону, либо доплатить за следующий интервал; Постоплата возможна только по «особым обстоятельствам» — какие именно, на сайте не уточняется; внести постоплату можно до 23:59 текущих суток

Практический вывод: не откладывайте оплату «на выходе из кафе» — формально ставка без продления считается после 15-минутного и 10-минутного окон.

Кому парковаться бесплатно

Без оформления, сразу

мотоциклы ;

; электромобили (гибриды не считаются);

(гибриды не считаются); транспорт со спецсигналами (скорая, полиция, МЧС)

По разрешению через МФЦ

Право на бесплатную парковку имеют:

многодетные семьи — одному из родителей (усыновителей, опекунов), при трёх и более несовершеннолетних детях;

— одному из родителей (усыновителей, опекунов), при трёх и более несовершеннолетних детях; инвалиды I и II групп , инвалиды III группы — при ограничении способности к передвижению (машины из Федерального реестра инвалидов вносятся в систему автоматически, в МФЦ идти не нужно);

, инвалиды III группы — при ограничении способности к передвижению (машины из Федерального реестра инвалидов вносятся в систему автоматически, в МФЦ идти не нужно); участники и инвалиды Великой Отечественной войны , бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; Герои Советского Союза и Герои России ;

; участники СВО.

Как оформить: в любом МФЦ Самары (услуга бесплатная, можно через представителя по нотариальной доверенности или записаться через Госуслуги; есть выезд специалиста на дом). Документы: паспорт, СТС автомобиля, документ, подтверждающий право на льготу, заявление. Срок оформления — до 30 рабочих дней, разрешение действует один год, продлевается через МФЦ. Условия: регистрация в Самаре, автомобиль оформлен на льготника, льгота — на одно транспортное средство.

Важно: до момента внесения машины в базу парковка остаётся платной — поэтому льготникам стоит обратиться в МФЦ заранее, а не в первый день поездки в центр. Носить с собой бумажное уведомление и выкладывать разрешение под лобовое стекло не требуется — контроль идёт по электронной базе.

Отдельно про места для инвалидов: на каждой зоне выделено не менее 10% мест под знаком 8.17 «Инвалиды» — на них бесплатно могут стоять только машины с инвалидным разрешением. На обычных местах зоны инвалид платит как все (бесплатна только стоянка на специально обозначенных местах).

Департамент транспорта заявляет, что список льготных категорий будет расширяться — в том числе для жителей микрорайонов, где вводится система; следить за изменениями стоит в постановлении администрации и на сайте «Парковки63».

Штраф за неоплату: 1 500 ₽

Постановление выносится в течение двух месяцев со дня нарушения — штраф может «догнать» через несколько недель;

со дня нарушения — штраф может «догнать» через несколько недель; размер штрафа — 1 500 ₽ ;

; скидка 25% за быструю оплату не действует (в отличие от штрафов ГИБДД);

(в отличие от штрафов ГИБДД); на обжалование — 10 суток с момента получения постановления.

При споре сохраняйте скриншоты оплат (время, номер зоны), чеки терминалов и SMS-подтверждения: без них доказать своевременную оплату в приложении, которое «не сохранило платёж», будет трудно.

Горячая линия и технические проблемы

Вопросы по работе системы — по номеру 8 (846) 202-22-10 (будни, 8:30–17:30). Система, по данным дептранса, протестирована и работает даже при ограничении интернет-связи; в период опытной эксплуатации проблемы пользователей разбирают в индивидуальном порядке — при сбоях оплаты фиксируйте скриншоты и обращайтесь на линию .

Частые вопросы

«Я приехал в центр на 20 минут — платить нужно?» Нет: первые 15 минут бесплатны. Если задержались сверх этого, оплата обязательна в течение тех же 15 минут — иначе штраф.

«Суббота — платить не надо?» Не надо: в выходные и нерабочие праздничные дни зоны бесплатны круглосуточно. Платны только будни с 8:00 до 20:00.

«Что считается рабочим днём? Переносы праздников?» Бесплатны именно нерабочие праздничные дни; перенесённые рабочие дни (как в майские «сдвиги») платны. Ориентир — производственный календарь.

«У меня два автомобиля, я многодетный родитель — оформить оба?» Нет: льгота даёт право только на одно транспортное средство. Второй автомобиль — по общим тарифам (или оформите разрешение на машину, которая чаще стоит в центре).

«Электромобиль-гибрид — бесплатно?» Нет: льгота для полностью электрических машин. Гибриды платят как обычные автомобили.

«Абонемент — на конкретную зону или на все?» Абонемент действует на платные парковки системы «Парковка63» в целом (оформляется в личном кабинете, RuParking или Сбербанк Онлайн). При планировании проверяйте условия в личном кабинете при покупке — они будут уточняться по мере расширения системы.

«Где оставить машину за пределами платных зон?» Пока система охватывает только исторический центр. За периметром (например, за Молодогвардейской) действует обычный режим. Учитывайте: по мере расширения до 4 100 мест зоны будут добавляться — актуальный перечень смотрите на parkovka63.ru

Полезные ссылки

«Эвакуация автомобиля в Самаре»,

Штрафы с камер: что фиксируют в Самаре, как проверить и оспорить

Налоги в Самарской области: как прочитать уведомление, не переплатить и вернуть деньги за лечение, обучение и жильё