С 18 по 20 ноября в Раменском Московской области проходил Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание». За медали сражались более 260 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли спортсмены из Самары и Тольятти.
Иван Цыпленков (класс S1):
50 м брасс - золото
150 м комплексным плаванием - золото
50 м на спине - серебро
100 м вольным стилем - бронза
200 м вольным стилем - бронза
Ярослав Калашников (класс S8):
400 м вольным стилем - золото
100 м на спине - золото
100 м вольным стилем - серебро
Андрей Чадаев (класс S2):
50 м вольным стилем - золото
50 м на спине - серебро
100 м вольным стилем
150 м комплексным плаванием
50 м брасс - бронза
Елизавета Тимонина (класс S8):
50 м вольным стилем - серебро
400 м вольным стилем
100 м вольным стилем - бронза
Сергей Сухарев (класс S8):
50 м вольным стилем - серебро
100 м на спине - бронза
Валерия Васильева (класс S7):
400 м вольным стилем - серебро
100 м вольным стилем - бронза
Егор Щевелев (класс S7):
100 м вольным стилем - бронза
400 м вольным стилем
200 м комплексным плаванием
Иван Мазавин (класс S9):
100 м вольным стилем - бронза
Максим Архипов (класс S8): лучший результат - 6-е место на 100 м брассом
В общекомандном зачете Самарская область заняла 6-е место.
Тренеры спортсменов Вячеслав Ленский, Галина Сухарева, Татьяна Давыдова, Сергей Иванов.
Фото: минспорта СО