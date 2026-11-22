С 18 по 20 ноября в Раменском Московской области проходил Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание». За медали сражались более 260 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли спортсмены из Самары и Тольятти.

Иван Цыпленков (класс S1):

50 м брасс - золото

150 м комплексным плаванием - золото

50 м на спине - серебро

100 м вольным стилем - бронза

200 м вольным стилем - бронза

Ярослав Калашников (класс S8):

400 м вольным стилем - золото

100 м на спине - золото

100 м вольным стилем - серебро

Андрей Чадаев (класс S2):

50 м вольным стилем - золото

50 м на спине - серебро

100 м вольным стилем

150 м комплексным плаванием

50 м брасс - бронза

Елизавета Тимонина (класс S8):

50 м вольным стилем - серебро

400 м вольным стилем

100 м вольным стилем - бронза

Сергей Сухарев (класс S8):

50 м вольным стилем - серебро

100 м на спине - бронза

Валерия Васильева (класс S7):

400 м вольным стилем - серебро

100 м вольным стилем - бронза

Егор Щевелев (класс S7):

100 м вольным стилем - бронза

400 м вольным стилем

200 м комплексным плаванием

Иван Мазавин (класс S9):

100 м вольным стилем - бронза

Максим Архипов (класс S8): лучший результат - 6-е место на 100 м брассом

В общекомандном зачете Самарская область заняла 6-е место.

Тренеры спортсменов Вячеслав Ленский, Галина Сухарева, Татьяна Давыдова, Сергей Иванов.

Фото: минспорта СО