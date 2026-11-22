С 30 ноября в Самаре стартует конкурс на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству. До 18 декабря пройдет районный этап, а с 22 декабря 2026 по 22 января 2027 года — городской. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка на территории Самары.



Конкурсанты смогут принять участие в трех номинациях:



- Ярмарки, рынки, торговые центры;

- Стационарные магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания;

- Нестационарные объекты потребительского рынка.



Как на районном, так и на городском этапе конкурсная комиссия будет оценивать декоративно-художественное оформление, праздничную световую иллюминацию фасадов, витражей, окон, входных групп. Кроме того, будут учитываться оформление прилегающей к объекту территории в новогодней тематике и создание целостного новогоднего художественного образа при оформлении объекта.



Заявки принимаются в районных администрациях города до 15 декабря, вместе с заявлением необходимо предоставить пояснительную записку и комплект цветных фотографий, отражающих особенности украшенного объекта. Победители районного этапа конкурса примут участие в городском, итоги будут подведены в январе 2027 года. Победители конкурса будут награждены дипломами городского округа Самара.

Фото: пресс-служба администрации Самары