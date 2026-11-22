Российским школам рекомендовано перейти на пятидневную учебную неделю для того, чтобы у детей было больше времени на отдых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется 5-дневный недельный учебный режим», — говорится в документе.

Из текста также следует, что для профилактики переутомления учащихся нужно пересмотреть равномерное чередование периодов отдыха и учебы.